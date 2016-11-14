Мужчина пытался перевезти в зону АТО 100 тыс. карточек для пополнения счета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На КПВВ "Марьинка" правоохранители остановили водителя автомобиля, который пытался перевезти на временно неподконтрольную территорию партию карточек для пополнения счетов мобильных телефонов и стартовых пакетов на более чем 4 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Так, при осмотре автомобиля выяснилось, что 34-летний водитель пытался переместить через линию разграничения 100 тыс. карточек для пополнения счетов мобильных телефонов и тысячу стартовых пакетов общей ориентировочной стоимостью более 4 млн грн. Товар был спрятан в автомобиле.
По данному факту составлен административный протокол по ч.1 ст.204-3 КУоАП.