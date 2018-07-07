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Чоловік намагався незаконно вивезти до РФ запчастини до військових авіадвигунів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Мешканець Харківщини намагався нелегально вивезти до країни-агресора запасні частини до авіаційних двигунів, що використовуються у російській військовій та пасажирській авіації. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

“Співробітники спецслужби затримали зловмисника на одному із пунктів пропуску через державний кордон. Під час огляду особистих речей „перевізника“ правоохоронці виявили приховані від митного догляду військові запчастини”, - йдеться у повідомленні.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні злочину.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

В СБУ також відзначили, що операція з викриття ділка проводилася спільно з Державною прикордонною службою та Харківською митницею.

Військово-технічне співробітництво України з РФ припинено з серпня 2014 року відповідно до Указу Президента України та Рішення Ради національної безпеки і оборони України.

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