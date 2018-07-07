Чоловік намагався незаконно вивезти до РФ запчастини до військових авіадвигунів

“Співробітники спецслужби затримали зловмисника на одному із пунктів пропуску через державний кордон. Під час огляду особистих речей „перевізника“ правоохоронці виявили приховані від митного догляду військові запчастини”, - йдеться у повідомленні.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні злочину.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

В СБУ також відзначили, що операція з викриття ділка проводилася спільно з Державною прикордонною службою та Харківською митницею.

Військово-технічне співробітництво України з РФ припинено з серпня 2014 року відповідно до Указу Президента України та Рішення Ради національної безпеки і оборони України.