Мужчина пытался незаконно вывезти в РФ запчасти к военным авиадвигателям
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Житель Харьковской области пытался нелегально вывезти в страну-агрессор запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - говорится в сообщении.
Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
В СБУ также отметили, что операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Государственной пограничной службой и Харьковской таможней.
Военно-техническое сотрудничество Украины с РФ прекращено с августа 2014 года в соответствии с Указом Президента Украины и Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.