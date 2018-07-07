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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51496 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105781 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127300 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134660 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170484 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153870 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141521 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118343 просмотра

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Мужчина пытался незаконно вывезти в РФ запчасти к военным авиадвигателям

Мужчина пытался незаконно вывезти в РФ запчасти к военным авиадвигателям

Киев  •  УНН

 • 9328 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Житель Харьковской области пытался нелегально вывезти в страну-агрессор запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска через государственную границу. При осмотре личных вещей "перевозчика" правоохранители обнаружили скрытые от таможенного досмотра военные запчасти", - говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления.

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Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

В СБУ также отметили, что операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Государственной пограничной службой и Харьковской таможней.

Военно-техническое сотрудничество Украины с РФ прекращено с августа 2014 года в соответствии с Указом Президента Украины и Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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