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Чоловік на Рівненщині зарізав сусідку

Чоловік на Рівненщині зарізав сусідку

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Рівненщині чоловік забіг до сусідки з двома ножами та зарізав жінку. повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

Поліцейські затримали 56-річного жителя с.Федорівка на Рівненщині, який вчора зарізав свою сусідку. Про інцидент правоохоронцям повідомили жителі села орієнтовно о 23:00 .

“Правоохоронці встановили, що затриманий зловживав спиртними напоями і неодноразово лікувався від алкогольної залежності та мав напади „білої гарячки“. Зі слів свідків та очевидців події, того вечора чоловік перебував під впливом чергового нападу. Бігаючи вулицею з двома кухонними ножами, він зайшов у будинок своєї 66-річної односельчанки. Сусіди, котрі побачили це, повідомили поліцію. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події. Під час поверхневого огляду на тілі загиблої поліцейські виявили кілька ножових поранень в області грудей”, — повідомили у поліції.

За фактом убивства розпочато досудове розслідування за ч.1 с.115 Кримінального кодексу України.
Нападника затримали у порядку с.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 14 березня Дніпровська поліція спіймала жінку, яка зарізала сестру.

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