Человек в Ровенской области зарезал соседку

Полицейские задержали 56-летнего жителя с.Федоровка в Ровенской области, который 31 марта зарезал свою соседку. Об инциденте правоохранителям сообщили жители села ориентировочно в 23:00.

"Правоохранители установили, что задержанный злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно лечился от алкогольной зависимости и имел приступы «белой горячки». По словам свидетелей и очевидцев происшествия, в тот вечер мужчина находился под влиянием очередного приступа. Бегая по улице с двумя кухонными ножами, он зашел в дом своей 66-летней односельчанки. Соседи, которые увидели это, сообщили полицию. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Во время поверхностного осмотра на теле погибшей полицейские обнаружили несколько ножевых ранений в области груди ", - сообщили в полиции.

По факту убийства начато досудебное расследование по ч.1 с.115 Уголовного кодекса Украины.

Нападающий задержали в порядке с.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, 14 марта Днепровская полиция поймала женщину, которая зарезала сестру .