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Чоловік на мопеді кинув гранату в поліцейських: його спіймав КОРД

Чоловік на мопеді кинув гранату в поліцейських: його спіймав КОРД

Київ • УНН

 • 12778 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Луганщині спецпризначенці КОРД під час поліцейської операції затримали рецидивіста - ховався вдома у коробі ліжка. Перед тим він кинув гранату в поліцейських. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Луганській області.

Деталі

Сьогодні вранці у місті Рубіжне патрульні біля гаражів у 7-у мікрорайоні зупинили водія мопеда - для перевірки документів. 

"Водій, побачивши поліцейських, кинув у їх бік гранату та втік із місця події. Від вибуху гранати поліцейські не постраждали", - вказали у поліції.

Зловмисник використав гранату РГД-5, встановили правоохоронці. Також на місці події виявили пістолет та гранату РГД-5. Їх він викинув, втікаючи від поліцейських.

Місцеву поліцію після інциденту підняли за тривогою. Для пошуків і затримання зловмисника розпочали спецоперацію.

"Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка", - вказали у поліції.

Спецоперацію завершено. На цей час 39-річного чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання. Тут із ним проводитимуть слідчі дії до обрання запобіжного заходу.

"Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду йому було присуджено умовне покарання", - додали у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Додамо

Нещодавно на Миколаївщині провели спецоперацію з КОРДом. Силовики випиляли вхідні двері і затримали банду наркоторговців.

Українські Національні Новини

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