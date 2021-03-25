Випиляли вхідні двері і затримали банду наркоторговців: на Миколаївщині провели спецоперацію з КОРДом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Миколаївські поліцейські затримали наркоугруповання, яке торгувало метадоном. За місяць банда збувала до 10 тисяч доз, а їхній заробіток сягав пів мільйона гривень. Про це повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шейхет у Facebook, передає УНН.
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"Декілька років — дві “мадемуазелі” ромської національності тримали на “метадоновому та опійному гачку” більше сотні людей в місті Южноукраїнск та по всій території Вознесенського району. 23 березня в ході проведення спеціальної операції затримано 6 учасників злочинного угрупування, які налагодили наркотрафік у Вознесенському районі. Їх заробітки сягали до 500 000 тис. гривень. Збували близько 10 000 доз щомісяця", - повідомив Шейхет.
Деталі
Зі слів голови поліції Миколаївщини, “клієнтська база” наркоугруповання сягала "понад сотню людей різного віку у тому числі молодь". "Ролі учасників чітко розподілені між собою. Крім того, навіть на в’їзді в місто чергували “фішкарі”, які у випадку появи незнайомих поліцейських авто (або підозрілих), відразу інформували організаторів, які в свою чергу (маючи певний час) відразу збувались наркотичного засобу", - вів далі Шейхет.
"Цього разу “бізнес-вумен” дізнались про поліцейських, коли ми вже пиляли вхідні двері. Наркозбувачі встигли лише вилити частину наркотику до унітазу, і то невдало, так як “змити” не встигли — спецпризначенці КОРДу уже надягали наручники", - зазначив голова миколаївської поліції.
За його даними, проведеними десятками обшуками вилучено готівку, наркотичні засоби та різні приладдя, декілька десятків мобільних телефонів та майже півсотні сім-карток, а також чорнові записи, у яких розписано і розподіл заробітку, і номери “клієнтів”.
"Зараз їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). Санкція статті — до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна", - вказав Шейхет.
Доповнення
За даними зі звіту Нацполіції, у 2020 році обсяги наркозлочинності були немалими - понад 27 тисяч таких кримінальних правопорушень. При цьому щодоби розкривалося 60 наркозлочинів. Із загальної кількості зареєстрованих понад 8 тисяч фактів збуту наркотиків, і практично кожен 7-ий – через інтернет. В основному – через месенджери. Перекрито 9 міжнародних каналів надходження наркотиків. А із незаконного обігу вилучено майже 6 тонн заборонених речовин. За цінами чорного ринку їх вартість сягає 2 мільярди гривень.