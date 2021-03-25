Выпилили входные двери и задержали банду наркоторговцев: в Николаевской области провели спецоперацию с КОРДом

Цитата:

"Несколько лет - две "мадмуазели" ромской национальности держали на "метадоновом и опийном крючке" больше сотни людей в городе Южноукраинск и по всей территории Вознесенского района. 23 марта в ходе проведения специальной операции задержаны 6 участников преступной группировки, которые наладили наркотрафик в Вознесенском районе. Их заработки достигали 500 000 тыс. гривен. Сбывали около 10 000 доз ежемесячно", - сообщил Шейхет.

Детали

По словам главы полиции Николаевской области, "клиентская база" наркогруппировки достигала "более сотни людей разного возраста, в том числе молодежь". "Роли участников четко распределены между собой. Кроме того, даже на въезде в город дежурили "фишкари", которые в случае появления незнакомых полицейских авто (или подозрительных), сразу информировали организаторов, которые в свою очередь (имея определенное время) сразу избавлялись от наркотического средства", - продолжал Шейхет.

"На этот раз "бизнес-вумен" узнали о полицейских, когда мы пилили входные двери. Наркосбытчики успели только вылить часть наркотика в унитаз, и то неудачно, так как "смыть" не успели - спецназовцы КОРДа уже надевали наручники", - отметил глава николаевской полиции.

По его данным, проведенными десятками обысками изъяты наличные, наркотические средства и различные принадлежности, несколько десятков мобильных телефонов и почти полсотни сим-карт, а также черновые записи, в которых расписано и распределение заработка, и номера "клиентов".

"Сейчас они задержаны и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметил Шейхет.

Дополнение

По данным из отчета Нацполиции, в 2020 году объемы наркопреступности были немалыми - более 27 000 таких уголовных правонарушений. При этом ежесуточно раскрывалось 60 наркопреступлений. Из общего количества зарегистрированных - более 8 000 фактов сбыта наркотиков, и практически каждый седьмой - через интернет. В основном - через мессенджеры. Перекрыты 9 международных каналов поступления наркотиков. А из незаконного оборота изъято почти 6 тонн запрещенных веществ. По ценам черного рынка их стоимость достигает 2 миллиарда гривен.