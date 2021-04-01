Мужчина на мопеде бросил гранату в полицейских: его поймал КОРД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области спецназовцы КОРД во время полицейской операции задержали рецидивиста - тот прятался дома в коробе кровати. Перед тем он бросил гранату в полицейских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Луганской области.
Детали
Сегодня утром в городе Рубежное патрульные возле гаражей в седьмом микрорайоне остановили водителя мопеда - для проверки документов.
"Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. От взрыва гранаты полицейские не пострадали", - указали в полиции.
Злоумышленник использовал гранату РГД-5, установили правоохранители. Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5. Их он выбросил, убегая от полицейских.
Местную полицию после инцидента подняли по тревоге. Для поисков и задержания злоумышленика начали спецоперацию.
"Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати", - указали в полиции.
Спецоперация завершена. В настоящее время 39-летнего мужчину доставили в изолятор временного содержания. Здесь с ним будуть проводить следственные действия до избрания меры пресечения.
"Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда он получил условное наказание", - добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
Недавно в Николаевской области провели спецоперацию с участием КОРДа. Силовики выпилили входные двери и задержали банду наркоторговцев.