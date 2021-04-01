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Мужчина на мопеде бросил гранату в полицейских: его поймал КОРД

Мужчина на мопеде бросил гранату в полицейских: его поймал КОРД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области спецназовцы КОРД во время полицейской операции задержали рецидивиста - тот прятался дома в коробе кровати. Перед тем он бросил гранату в полицейских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Луганской области.

Детали

Сегодня утром в городе Рубежное патрульные возле гаражей в седьмом микрорайоне остановили водителя мопеда - для проверки документов.

"Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия. От взрыва гранаты полицейские не пострадали", - указали в полиции.

Злоумышленник использовал гранату РГД-5, установили правоохранители. Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5. Их он выбросил, убегая от полицейских.

Местную полицию после инцидента подняли по тревоге. Для поисков и задержания злоумышленика начали спецоперацию.

"Бойцы КОРДа задержали его в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати", - указали в полиции.

Спецоперация завершена. В настоящее время 39-летнего мужчину доставили в изолятор временного содержания. Здесь с ним будуть проводить следственные действия до избрания меры пресечения.

"Этот человек ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но по приговору суда он получил условное наказание", - добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Недавно в Николаевской области провели спецоперацию с участием КОРДа. Силовики выпилили входные двери и задержали банду наркоторговцев.

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