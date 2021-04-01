Мужчина на мопеде бросил гранату в полицейских: его поймал КОРД

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области спецназовцы КОРД во время полицейской операции задержали рецидивиста - тот прятался дома в коробе кровати. Перед тем он бросил гранату в полицейских. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Луганской области.