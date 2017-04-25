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Чоловік на Дніпропетровщині зберігав вдома арсенал зброї та наркотики

Київ • УНН

 • 6842 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мешканець м.Павлоград,  Дніпропетровської обл., зберігав вдома арсенал зброї та наркотики. Про це повідомляють в ГУ НП Дніпропетровської області, передає УНН.

“Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання 32-річного жителя м.Павлограда співробітники кримінальної поліції вилучили наркотики та боєприпаси”, — повідомили у поліції.

Зокрема, в шафі однієї з кімнат було виявлено сліп-пакет з речовиною зеленого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб “марихуана”, а також сліп-пакет з речовиною білого кольору, зовні схожою на “амфетамін”. Як пояснив власник оселі, вказані речовини він зберігав для особистих цілей.

Також під час обшуку правоохоронці виявили гранату, травматичний пістолет та набої до нього. Правопорушник пояснив, що вказані боєприпаси знайшов у 2016 році в лісосмузі Павлоградського району та зберігав для самозахисту.
Все вилучене направлено на експертизу.

За вказаними фактами відомості внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. 309, 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 25 квітня СБУ на Кіровоградщині викрила угрупування наркоторговців.

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