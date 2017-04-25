Мужчина в Днепропетровской обл. хранил дома арсенал оружия и наркотики

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18060 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78236 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112710 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110021 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102357 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149737 просмотра

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Мужчина в Днепропетровской обл. хранил дома арсенал оружия и наркотики

Мужчина в Днепропетровской обл. хранил дома арсенал оружия и наркотики

Киев  •  УНН

 • 6838 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Житель г.Павлоград, Днепропетровской обл., хранил дома арсенал оружия и наркотики. Об этом сообщают в ГУ ЧП Днепропетровской области, передает УНН.

"Во время санкционированного судом обыска по месту жительства 32-летнего жителя г.Павлограда сотрудники криминальной полиции изъяли наркотики и боеприпасы", - сообщили в полиции.

В частности, в шкафу одной из комнат было обнаружено слип-пакет с веществом зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое средство "марихуана", а также слип-пакет с веществом белого цвета, внешне похожей на "амфетамин". Как пояснил владелец дома, указанные вещества он хранил для личных целей.

Также, во время обыска, правоохранители обнаружили гранату, травматический пистолет и патроны к нему. Правонарушитель рассказал, что указанные боевые снаряды нашел в 2016 году в лесополосе Павлоградского района и хранил для самозащиты.  Все изъятое направлено на экспертизу.

По указанным фактам сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст.309, 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 25 апреля СБУ в Кировоградской разоблачила группировку наркоторговцев .

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