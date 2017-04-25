Мужчина в Днепропетровской обл. хранил дома арсенал оружия и наркотики

"Во время санкционированного судом обыска по месту жительства 32-летнего жителя г.Павлограда сотрудники криминальной полиции изъяли наркотики и боеприпасы", - сообщили в полиции.

В частности, в шкафу одной из комнат было обнаружено слип-пакет с веществом зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое средство "марихуана", а также слип-пакет с веществом белого цвета, внешне похожей на "амфетамин". Как пояснил владелец дома, указанные вещества он хранил для личных целей.

Также, во время обыска, правоохранители обнаружили гранату, травматический пистолет и патроны к нему. Правонарушитель рассказал, что указанные боевые снаряды нашел в 2016 году в лесополосе Павлоградского района и хранил для самозащиты. Все изъятое направлено на экспертизу.

По указанным фактам сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст.309, 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 25 апреля СБУ в Кировоградской разоблачила группировку наркоторговцев .