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MIM-104 Patriot

Чоловік катував власних батьків електрошокером

Київ • УНН

 • 9460 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львові чоловік у стані наркотичного сп’яніння побив своїх батьків і застосовував стосовно них електрошокер. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Львівській області.

Чоловік катував власних батьків електрошокером

Сигнал на вулицю Антона Головатого про домашнє насильство надійшов до поліції сьогодні близько 5:00 ранку.

"Патрульні 3 батальйону зв’язавшись 49-річною заявницею, почули жахіття. 30-річний син б’є її та батька і застосовує електрошокер", – йдеться в повідомленні.

Коли інспектори прибули на місце виклику, почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у стані наркотичного сп’яніння, зачинив двері та відламав ключ.

"Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. На дебошира одягнули кайданки. Медики, оглянувши його, забрали на лікування. Експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння", – зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, двох колишніх міліціонерів підозрюють у катуванні затриманого розігрітою праскою для того, щоб отримати від нього відомості про злочин, який той не вчиняв.

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