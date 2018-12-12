Чоловік катував власних батьків електрошокером
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львові чоловік у стані наркотичного сп’яніння побив своїх батьків і застосовував стосовно них електрошокер. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції у Львівській області.
Сигнал на вулицю Антона Головатого про домашнє насильство надійшов до поліції сьогодні близько 5:00 ранку.
"Патрульні 3 батальйону зв’язавшись 49-річною заявницею, почули жахіття. 30-річний син б’є її та батька і застосовує електрошокер", – йдеться в повідомленні.
Коли інспектори прибули на місце виклику, почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у стані наркотичного сп’яніння, зачинив двері та відламав ключ.
"Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. На дебошира одягнули кайданки. Медики, оглянувши його, забрали на лікування. Експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння", – зазначили у патрульній поліції.
Нагадаємо, двох колишніх міліціонерів підозрюють у катуванні затриманого розігрітою праскою для того, щоб отримати від нього відомості про злочин, який той не вчиняв.