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Мужчина пытал своих родителей электрошокером

Киев • УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львове мужчина в состоянии наркотического опьянения избил своих родителей и применял в отношении них электрошокер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции во Львовской области.

Мужчина пытал своих родителей электрошокером

Сигнал на улицу Антона Головатого о домашнем насилии поступил в полицию сегодня около 5:00 утра.

"Патрульные 3 батальона связавшись 49-летней заявительницей, услышали ужас. 30-летний сын бьет ее и отца и применяет электрошокер", – говорится в сообщении.

Когда инспекторы прибыли на место вызова, услышали крики из квартиры. Женщина кричала, что сын в состоянии наркотического опьянения, закрыл двери и отломил ключ.

"Совместными усилиями спасателей и патрульных двери удалось открыть. На дебошира надели наручники. Медики, осмотрев его, забрали на лечение. Экспресс-тест подтвердил наркотическое опьянение", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, двух бывших милиционеров подозревают в истязании задержанного разогретым утюгом для того, чтобы получить от него сведения о преступлении, которое он не совершал.

Украинские Национальные Новости

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