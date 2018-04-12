Чоловік через ревнощі вбив колегу своєї дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У місті Боровари Київської області чоловік на ґрунті ревнощів вбив колишнього колегу по роботі своєї дружини. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Тіло загиблого виявили лікарі, які оперативно прибули на виклик, де начебто місцевий житель нахромився на металеву палицю та стікає кров’ю. Натомість потерпілий був вже бездиханним із чисельними колото-різаними ранами”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники встановили, що напередодні загиблий прийшов в гості до своєї 32-річної колишньої колеги по роботі. У цей час до дівчини вчергове приїхав її неодноразово судимий цивільний чоловік із Черкаської області. Через ревнощі між чоловіками виникла словесна перепалка, яка скінчилася трагічно — супутник дівчини напав із ножем на гостя. Щоб замести сліди злочину викликав швидку допомогу, ввівши медиків в оману. Тим часом зібрав речі та разом із дружиною втік до столиці розпивати спиртне. Там їх і затримали поліцейські.
Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік, який раніше брав участь у бойових діях в Афганістані, з вилами напав на свою дружину та тещу. Як він пояснив пізніше, йому здалося, що він знову на війні і мусить відбиватися від ворогів. Обидві жінки від отриманих травм померли на місці події.