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Мужчина из ревности убил коллегу своей жены

Мужчина из ревности убил коллегу своей жены

Киев  •  УНН

 • 12535 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В городе Боровары Киевской области мужчина на почве ревности убил бывшего коллегу по работе своей жены. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Тело погибшего обнаружили врачи, которые оперативно прибыли на вызов, где якобы местный житель напоролся на металлическую палку и истекает кровью. Зато пострадавший был уже бездыханным с многочисленными колото-резаными ранами", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что накануне погибший пришел в гости к своей 32-летней бывшей коллеге по работе. В это время к девушке в очередной раз приехал ее неоднократно судимый гражданский муж из Черкасской области. Из-за ревности между мужчинами возникла словесная перепалка, которая закончилась трагически - спутник девушки напал с ножом на гостя. Чтобы замести следы преступления вызвал скорую помощь, введя медиков в заблуждение. Между тем собрал вещи и вместе с женой бежал в столицу распивать спиртное. Там их и задержали полицейские.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Кропивницком мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу. Как он объяснил позже, ему показалось, что он снова на войне и должен отбиватся от врагов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия.

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