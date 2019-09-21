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Чоловіча збірна України вперше за 22 роки вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ з волейболу

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Чоловіча збірна України на майданчику в Антверпені протистояла команді Бельгії у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, передає кореспондент УНН.

Після виграного першого сету з рахунком 25:22 "жовто-блакитні" поступилися в наступних двох 21:25, 14:25. Проте далі підопічні Угіса Крастіньша перевели гру у вирішальний "золотий" сет (25:18). Ключова партія виявилася на користь українців, які в середині її відірвалися на три м'ячі та змогли навіть розвинути успіх – 15:10.

Примітно, що для чоловічої збірної України вихід в 1/4 фіналу став третім в історії. Останнього разу вони доходили до чвертьфіналу ще в 1997 році. Але тоді в турнірі виступали тільки по 12 команд. Цього чемпіонату – 24.

Крім того, чвертьфінал гарантував Україні участь у майбутньому чемпіонаті Європи.

Додамо, що крім нашої збірної, до чвертьфіналу також вже пробилися: Франція, Словенія, Сербія, Росія, Польща і Німеччина.

Українські Національні Новини

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