Чоловіча збірна України вийшла на ЧЄ з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Збірна України з гандболу подолала відбірний турнір й пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи-2020, передає УНН з посиланням на ФГУ.
У кінцевому протистоянні відбору в гостях "синьо-жовті" поступилися Чорногорії 21:27 та пропустили їх на другу сходинку таблиці. Натомість наші гандболісти пройшли далі з третьої позиції.
Примітно, що жеребкування фінальної частини Євро-2020 відбудеться 28 червня у Відні.
Зауважимо, що Євро в січні наступного року проходитиме в Австрії, Норвегії та Швеції.
Як повідомляв УНН, у квітні гандболісти збірної України здобули третю перемогу у відборі на ЧЄ.