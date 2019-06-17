Мужская сборная Украины вышла на ЧЕ по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сборная Украины по гандболу преодолела отборочный турнир и пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2020, передает УНН со ссылкой на ФГУ.
В конечном противостоянии отбора в гостях "сине-желтые" уступили Черногории 21:27 и пропустили их на вторую строчку таблицы. Зато наши гандболисты прошли дальше с третьей позиции.
Примечательно, что жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 28 июня в Вене.
Заметим, что Евро в январе следующего года будет проходить в Австрии, Норвегии и Швеции.
Как сообщал УНН, в апреле гандболисты сборной Украины одержали третью победу в отборе на ЧЕ.