Чоловіча збірна України тріумфувала в командному заліку ЧС з пауерліфтингу

Останній та передостанній змагальні дні принесли ще кілька високих нагород і рекордів.

Олексій Бичков (вагова категорія 120 кг) став чемпіоном і рекордсменом світу, впевнено залишив позаду суперників із сумою 1127,5 кг. Олексій Рокочій (120 кг) — другий у присіді та тязі.

Євгенія Тішакова (84 кг) — віце-чемпіонка світу із сумою 642,5 кг. Інна Оробець (84+ кг) взяла малу “бронзу” у жимі лежачі.

Володимир Свістунов (120+) — перший у присіді (432,5 кг), другий у жимі лежачі (350 кг), та другий у сумі 1127,5 кг.

Варто відзначити, що жіноча збірна потрапила у п’ятірку найсильніших планети.