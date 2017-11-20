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Чоловіча збірна України тріумфувала в командному заліку ЧС з пауерліфтингу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перемогою чоловічої збірної України завершилися змагання чемпіонату світу з пауерліфтингу у чеському Пльзені. Про це інформує Мінмолодьспорту, передає УНН.

Останній та передостанній змагальні дні принесли ще кілька високих нагород і рекордів.

Олексій Бичков (вагова категорія 120 кг) став чемпіоном і рекордсменом світу, впевнено залишив позаду суперників із сумою 1127,5 кг. Олексій Рокочій (120 кг) — другий у присіді та тязі.

Євгенія Тішакова (84 кг) — віце-чемпіонка світу із сумою 642,5 кг. Інна Оробець (84+ кг) взяла малу “бронзу” у жимі лежачі.

Володимир Свістунов (120+) — перший у присіді (432,5 кг), другий у жимі лежачі (350 кг), та другий у сумі 1127,5 кг.

Варто відзначити, що жіноча збірна потрапила у п’ятірку найсильніших планети.

 

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