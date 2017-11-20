Чоловіча збірна України тріумфувала в командному заліку ЧС з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Перемогою чоловічої збірної України завершилися змагання чемпіонату світу з пауерліфтингу у чеському Пльзені. Про це інформує Мінмолодьспорту, передає УНН.
Останній та передостанній змагальні дні принесли ще кілька високих нагород і рекордів.
Олексій Бичков (вагова категорія 120 кг) став чемпіоном і рекордсменом світу, впевнено залишив позаду суперників із сумою 1127,5 кг. Олексій Рокочій (120 кг) — другий у присіді та тязі.
Євгенія Тішакова (84 кг) — віце-чемпіонка світу із сумою 642,5 кг. Інна Оробець (84+ кг) взяла малу “бронзу” у жимі лежачі.
Володимир Свістунов (120+) — перший у присіді (432,5 кг), другий у жимі лежачі (350 кг), та другий у сумі 1127,5 кг.
Варто відзначити, що жіноча збірна потрапила у п’ятірку найсильніших планети.