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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 4664 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20259 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 33864 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40703 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100612 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89512 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98349 просмотра

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Мужская сборная Украины победила в командном зачете ЧМ по пауэрлифтингу

Мужская сборная Украины победила в командном зачете ЧМ по пауэрлифтингу

Киев  •  УНН

 • 17799 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Победой мужской сборной Украины завершились соревнования чемпионата мира по пауэрлифтингу в чешском Пльзене. Об этом информирует Минмолодьспорта, передает УНН.

Последний и предпоследний соревновательные дни принесли еще несколько высоких наград и рекордов.

Алексей Бычков (весовая категория 120 кг) стал чемпионом и рекордсменом мира, уверенно оставил позади соперников с суммой 1127,5 кг. Алексей Рокочий (120 кг) — второй в приседе и тяге. Евгения Тишакова (84 кг) — вице-чемпионка мира с суммой 642,5 кг. Инна Оробец (84+ кг) взяла малую “бронзу” в жиме лежа. Владимир Свистунов (120+) — первый в приседе (432,5 кг), второй в жиме лежа (350 кг), и второй в сумме 1127,5 кг.

Стоит отметить, что женская сборная попала в пятерку сильнейших планеты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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