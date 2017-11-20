Мужская сборная Украины победила в командном зачете ЧМ по пауэрлифтингу

Последний и предпоследний соревновательные дни принесли еще несколько высоких наград и рекордов.

Алексей Бычков (весовая категория 120 кг) стал чемпионом и рекордсменом мира, уверенно оставил позади соперников с суммой 1127,5 кг. Алексей Рокочий (120 кг) — второй в приседе и тяге. Евгения Тишакова (84 кг) — вице-чемпионка мира с суммой 642,5 кг. Инна Оробец (84+ кг) взяла малую “бронзу” в жиме лежа. Владимир Свистунов (120+) — первый в приседе (432,5 кг), второй в жиме лежа (350 кг), и второй в сумме 1127,5 кг.

Стоит отметить, что женская сборная попала в пятерку сильнейших планеты.