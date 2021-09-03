Чоловіча збірна України перемогла на старті чемпіонату Європи з волейболу

Деталі

"Старт чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи, дещо несподівано, вийшов дуже складним. Проте головним був позитивний результат, а його наші волейболісти таки забезпечили, здолавши неймовірно впертий опір команди Греції - 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)", - сказано у зверненні Федерації волейболу України.

Примітно, що у плей-офф вийдуть команди, які зайняли перші чотири місця за підсумками групового етапу.

Доповнення

Іншими суперниками "жовто-блакитних" стануть збірні Португалії, Польщі та Бельгії.