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Чоловіча збірна України перемогла на старті чемпіонату Європи з волейболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Чоловіча збірна України вийшла переможцем зі стартової баталії на чемпіонаті Європи з волейболу проти команди Греції, передає УНН з посиланням на ФВУ.

Деталі

"Старт чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи, дещо несподівано, вийшов дуже складним. Проте головним був позитивний результат, а його наші волейболісти таки забезпечили, здолавши неймовірно впертий опір команди Греції - 3:2 (22:25, 26:24, 22:25, 25:19, 15:6)", - сказано у зверненні Федерації волейболу України.

Примітно, що у плей-офф вийдуть команди, які зайняли перші чотири місця за підсумками групового етапу.

Доповнення

Іншими суперниками "жовто-блакитних" стануть збірні Португалії, Польщі та Бельгії.

Українські Національні Новини

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