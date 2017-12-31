Чого чекати українцям з 1 січня: нові тарифи, "мінімалка", ціни

"Соціалка"

З 1 січня в Україні підвищується мінімальна заробітна плата і мінімальний посадовий оклад.

"Мінімалка" у 2018 році з січня становитиме:



у місячному розмірі - 3723 гривні;



у погодинному розмірі - 22,41 гривні.



У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:



з 1 січня - 1700 грн;



з 1 липня - 1777 грн;



з 1 грудня - 1853 грн.



Прожитковий мінімум для осіб, які вратили працездатність, - мінімальна пенсія - становитиме:



з 1 січня - 1373 грн;



з 1 липня - 1435 грн;



з 1 грудня - 1497 грн.



Мінімальний посадовий оклад - тарифна ставка - встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

При цьому зарплата вчителів має зрости на 25%. Це закладено у зведений бюджет освіти на 2018 рік.

З 1 січня 2018 року посадові оклади військовослужбовців залежатимуть від прожиткового мінімуму і збільшаться у 4,5 рази.

Очікується, що зростуть і виплати військовим пенсіонерам через перерахування пенсій. Прем'єр-міністр України Володмир Гройсман переконаний, що з 1 січня 2018 року виплати військовим пенсіонерам зростуть у середньому на 1,5 тис. грн.

Також з цього року вступають у силу певні норми пенсійної реформи. Зокрема, збільшення страхового стажу почнеться з 1 січня 2018 року. Про це раніше заявляв міністр соціальної політики Андрій Рева.

Зокрема, на пенсію за віком в 60 років можна буде виходити тим, хто має 25 років страхового стажу. В 65 років - тим, хто на 1 січня 2019 року матимуть 15 років страхового стажу, у 63 роки - тим, хто матиме від 15 років, але не матимуть 25 років страхового стажу.

Медицина

З 1 січня в Україні розпочнуть поетапно запроваджувати медичну реформу. Необхідний для цього закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Президент підписав 28 грудня 2017 року.

Закон передбачає зміну механізму фінансування медичних послуг і лікарських засобів за рахунок бюджетних коштів. Гроші з бюджету будуть спрямовуватись на оплату конкретних медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам.

Згідно з документом, перелік і обсяг медичних послуг та лікарських засобів, повна оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету, визначатиметься програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Новий механізм фінансування буде впроваджено поступово, на первинному рівні – з 2018 року, на інших рівнях – до 2020 року.

За даними МОЗ, українці можуть самостійно обирати для себе терапевта, педіатра, або сімейного лікаря у будь-якому медичному закладі. До підписання закону про держгарантії медобслуговування Президентом приписна кампанія (процес вибору лікаря і укладення договорів) тривала у пілотному режимі.

Заклади первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, підписують контракт з Національною службою здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими лікарями, яких самі собі обрали.

Декларація підписується безстроково, тобто вам не потрібно буде перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, ви зможете зробити це у будь-який час. Один лікар може обслуговувати максимум 2 тисячі пацієнтів.

З початком медреформи більшість медичних послуг буде безоплатними для пацієнта, але платними для держави. Щороку Верховна Рада затверджуватиме програму медичних гарантій разом із державним бюджетом на наступний рік. Відповідно обсяг послуг у програмі медичних гарантій залежатиме від розміру фінансування з державного бюджету. Перша програма медичних гарантій буде ухвалена у 2019 році на 2020 рік.

За даними МОЗ, фактично з 2018 року в Україні починає працювати національна солідарна страхова система, яка буде покривати лікування кожного українця.

Національна служба здоров'я України оплачує медичні послуги та ліки, що входять в національну програму медичних гарантій.

Усі послуги, аналізи, дослідження, ліки, які надаються за державною програмою медичних гарантій, будуть для пацієнтів на 100% безоплатними.

Також Президент підписав закон про сільську медицину. Він передбачає встановлення засад регулювання та основних напрямів розвитку охорони здоров’я у сільській місцевості. Закон розширює повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування у сільській місцевості.

Тарифи і "комуналка"

У 2018 році зростуть ціни на електроенергію. Відповідне рішення НКРЕКП передбачає двоетапне зростання вартості електроенергії на 9,5% з 1 січня 2018 року та з 1 квітня ще на 6,1%. Тобто сумарно зростання становитиме 15,6%.

Крім того, прогнозується зростання тарифів. Українцям у 2018 році варто очікувати підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і електроенергію - на 20%, а на газ - на 19%. Такі дані зазначені у консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

З 1 січня в Україні стартує монетизація субсидій на рівні теплокомуненерго - надавачів послуг.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 1 січня 2018 року монетизуватимуть лише взаєморозрахунки між надавачами комунальних послуг і державою (Мінфіном) у сплаті за субсидії. Споживачі коштів за субсидії поки що живими грошима на руки не отримуватимуть. Можливо, колись у майбутньому, але не нині.

Ставка ввізного мита на автомобілі з ЄС

У 2018 році зміняться рівні ставок увізного мита України на імпорт товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС, у тому числі для автомобілів.

Так, для нових автомобілів і тих, що були у користуванні, у 2018 році ставки мита становитимуть 7,3%, 6,3% і 5% залежно від того, який об'єм двигуна, про що раніше повідомили у Мінекономрозвитку.

Для власників електрокарів, як очікується, мито буде нульовим.

Акциз на цигарки

Очікується підвищення акцизів на цигарки. З 2018 року передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

Раніше очікувалося, що зростання у 2018 році становитиме близько 30%, а у подальші роки – ріст на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 євро (596,05 грн) за 1000 штук).

Збільшення ставок податків передбачено підписаними Президентом змінами до Податкового кодексу.

Телефонний зв'язок і поштові послуги

З 1 січня граничні тарифи на фіксовану телефонію підвищаться в середньому на 8,3%. Таке рішення ухвалила НКРЕКП з ініціативи "Укртелекому".

Згідно з вказаними на сайті компанії даними, у рамках базового тарифного плану відбудеться зростання місячної плати з 62 грн до 68 грн у містах і райцентрах, і з 54,57 грн до 63,00 грн у селах і селищах міського типу.

Також з 1 січня "Укрпошта" підвищить тарифи на пересилання поштових відправлень в межах України на 12,3%, за кордон – на 43,2%. У середньому збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку очікується в середньому на 16%. Таке рішення ухвалила НКРЗІ.

Швидкість руху в населених пунктах

З 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.

Правила перетину кордону для іноземців

Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджується фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.

Сортування сміття

З 1 січня 2018 року в Україні встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Це передбачається статтею 32 закону України "Про відходи".