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Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, "минималка", цены

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2018 года украинцев ждут изменения в ряде сфер. В частности, изменяется размер минимальных зарплаты и пенсии и прожиточного минимума. Также ждет ряд изменений в медицинские сфере и ожидается изменение тарифов на коммунальные услуги. О том, что изменится в Украине с Нового года, предлагает пересмотреть УНН.

Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, "минималка", цены

"Социалка"

С 1 января в Украине повышается минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад.

"Минималка" в 2018 году с января составит:

  • в месячном размере - 3723 гривен;
  • в почасовом размере - 22,41 гривны.

В 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит: 

  • с 1 января - 1700 грн;
  • с 1 июля - 1777 грн;
  • с 1 декабря - 1853 грн. 

Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, - минимальная пенсия - составит: 

  • с 1 января - 1373 грн;
  • с 1 июля - 1435 грн;
  • с 1 декабря - 1497 грн. 

Минимальный должностной оклад - тарифная ставка - устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

При этом зарплата учителей должна вырасти на 25%. Это заложено в сводный бюджет образования на 2018 год.

С 1 января 2018 года должностные оклады военнослужащих будут зависеть от прожиточного минимума и увеличатся в 4,5 раза.

Ожидается, что вырастут и выплаты военным пенсионерам из-за перечисления пенсий. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что с 1 января 2018 года выплаты военным пенсионерам вырастут в среднем на 1,5 тыс. грн.

Также с этого года вступают в силу некоторые нормы пенсионной реформы. В частности, увеличение страхового стажа начнется с 1 января 2018 года. Об этом ранее заявлял министр социальной политики Андрей Рева.

В частности, на пенсию по возрасту в 60 лет можно будет выходить тем, кто имеет 25 лет страхового стажа. В 65 лет - тем, кто на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, в 63 года - тем, кто будет от 15 лет, но без 25 лет страхового стажа.

Медицина

С 1 января в Украине начнут поэтапно внедрять медицинскую реформу. Необходимый для этого закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" Президент подписал 28 декабря 2017 года.

Закон предусматривает изменение механизма финансирования медицинских услуг и лекарственных средств за счет бюджетных средств. Деньги из бюджета будут направляться на оплату конкретных медицинских услуг и лекарственных средств, предоставленных пациентам.

Согласно документу, перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, полная оплата которых будет осуществляться за счет средств госбюджета, определяется программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения. 

Новый механизм финансирования будет внедрена постепенно, на первичном уровне - с 2018 года, на других уровнях - до 2020 года.

По данным Минздрава, украинцы могут самостоятельно выбирать для себя терапевта, педиатра, или семейного врача в любом медицинском учреждении. До подписания закона о госгарантиях медобслуживания Президентом приписная кампания (процесс выбора врача и заключение договоров) продолжалась в пилотном режиме.

Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты - декларацию с теми врачами, которые сами себе выбрали.

Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время. Один врач может обслуживать максимум 2000 пациентов.

С началом медреформы большинство медицинских услуг будет бесплатным для пациента, но платными для государства. Ежегодно Верховная Рада будет утверждать программу медицинских гарантий вместе с государственным бюджетом на следующий год. Соответственно объем услуг в программе медицинских гарантий будет зависеть от размера финансирования из государственного бюджета. Первая программа медицинских гарантий будет принята в 2019 году на 2020 год.

По данным Минздрава, фактически с 2018 года в Украине начинает работать национальная солидарная страховая система, которая будет покрывать лечение каждого украинца.

Национальная служба здоровья Украины оплачивает медицинские услуги и лекарства, входящие в национальную программу медицинских гарантий.

Все услуги, анализы, исследования, лекарства, которые предоставляются по государственной программе медицинских гарантий, будут для пациентов на 100% бесплатными.

Также Президент подписал закон о сельской медицине. Он предусматривает установление основ регулирования и основных направлений развития здравоохранения в сельской местности. Закон расширяет полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению повышения уровня медицинского обслуживания в сельской местности.

Тарифы и "коммуналка"

В 2018 году вырастут цены на электроэнергию. Соответствующее решение НКРЭКУ предусматривает двухэтапный рост стоимости электроэнергии на 9,5% с 1 января 2018 года и с 1 апреля еще на 6,1%. То есть суммарно рост составит 15,6%.

Кроме того, прогнозируется рост тарифов. Украинцам в 2018 году стоит ожидать повышения тарифов на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%, а на газ - на 19%. Такие данные указаны в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.

С 1 января в Украине стартует монетизация субсидий на уровне теплокоммунэнерго - поставщиков услуг.

В Минсоцполитики объяснили, что с 1 января 2018 года будут монетизированы только взаиморасчеты между поставщиками коммунальных услуг и государством (Минфином) в оплате за субсидии. Потребители средств по субсидии пока живыми деньгами на руки получать не получать. Возможно, когда-то в будущем, но не сейчас.

Ставка ввозной пошлины на автомобили из ЕС

В 2018 году изменятся уровни ставок ввозной пошлины Украины на импорт товаров происхождением из ЕС в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС, в том числе для автомобилей.

В частности, для новых автомобилей и тех, что были в пользовании, в 2018 году ставки пошлины составят 7,3%, 6,3% и 5% в зависимости от того, какой объем двигателя, о чем ранее сообщили в Минэкономразвития.

Для владельцев электрокаров, как ожидается, пошлина будет нулевой.

Акциз на сигареты

Ожидается повышение акцизов на сигареты. С 2018 года предусматривается постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

Ранее ожидалось, что рост в 2018 году составит около 30%, а в последующие годы - рост на 20% к уровню, эквивалентному 90 евро за 1000 штук (по состоянию на ноябрь минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляло 20 евро (596,05 грн) за 1000 штук).

Увеличение ставок налогов предусмотрено подписанным Президентом изменениями в Налоговый кодекс.

Телефонная связь и почтовые услуги

С 1 января предельные тарифы на фиксированную телефонию повысятся в среднем на 8,3%. Такое решение приняла НКРЭКУ по инициативе "Укртелекома".

Согласно указанным на сайте компании данным, в рамках базового тарифного плана произойдет рост месячной платы с 62 грн до 68 грн в городах и райцентрах, и с 54,57 грн до 63,00 грн в селах и поселках городского типа.

Также с 1 января "Укрпочта" повысит тарифы на пересылку почтовых отправлений в пределах Украины на 12,3%, за границу - на 43,2%. В среднем увеличение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи ожидается в среднем на 16%. Такое решение приняла НКРСИ.

Скорость движения в населенных пунктах

С 1 января 2018 года автомобилисты должны будут двигаться в населенных пунктах с максимальной скоростью в 50 км/ч.

Правила пересечения границы для иностранцев

Государственной пограничной службой Украины по 1 января 2018 года вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Сортировка мусора

С 1 января 2018 года в Украине устанавливается запрет на захоронение не переработанных (необработанных) бытовых отходов. Это предусмотрено статьей 32 Закона Украины "Об отходах".

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