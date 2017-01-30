Членів злочинної групи судитимуть за розбійні напади на водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Рівненщині судитимуть трьох членів злочинної групи, які грабували водіїв на АЗС у 13 областях. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Злочинці діяли на автошляхах Рівненської, Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Тернопільської, Житомирської, Київської, Черкаської, Чернівецької, Хмельницької, Миколаївської, Вінницької та Одеської областей.
Грабежі вчинялися у проміжку між першої та четвертою годинами ночі, коли громадяни зупинялися відпочити на освітлених місцях біля паркувальних майданчиків. Злочинці шкодили колеса автівки, битою вибивали скло і забирали у водіїв гроші, телефони, планшети та інше.
Більшість грабежів скоювались упродовж 30–40 секунд, що не давало змоги пасажирам оговтатись, а охороні захистити. Розбійники зникали з місця злочину на швидкостях до 200 км/годину.
Усі зловмисники — жителі Одеси. У вересні торік їх затримали та повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 186 Кримінального кодексу України, взявши під варту.
Відтак, слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області направили до суду з обвинувальним актом кримінальне провадження по обвинуваченню трьох членів злочинного угрупування за частинами 2 та 3 статті 186 Кримінального кодексу України.
За скоєне зловмисникам загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.