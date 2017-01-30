Членов преступной группы будут судить за разбойные нападения на водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Ровенской области будут судить трех членов преступной группы, которые грабили водителей на АЗС в 13 областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Преступники действовали на автодорогах Ровенской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Одесской областей.
Грабежи совершались в промежутке между первым и четвертым часами ночи, когда граждане останавливались отдохнуть на освещенных местах у парковок. Преступники повреждали колеса автомобиля, битой выбивали стекло и забирали у водителей деньги, телефоны, планшеты и прочее.
Большинство грабежей совершались в течение 30-40 секунд, что не давало возможности пассажирам прийти в себя, а охране защитить. Разбойники исчезали с места преступления на скоростях до 200 км / час.
Все злоумышленники - жители Одессы. В сентябре прошлого года их задержали и сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, взяв под стражу.
Поэтому следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области направили в суд с обвинительным актом уголовное производство по обвинению трех членов преступной группировки по частям 2 и 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.
За содеянное злоумышленникам грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.