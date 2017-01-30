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Членов преступной группы будут судить за разбойные нападения на водителей

Членов преступной группы будут судить за разбойные нападения на водителей

Киев • УНН

 • 7217 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Ровенской области будут судить трех членов преступной группы, которые грабили водителей на АЗС в 13 областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Преступники действовали на автодорогах Ровенской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Одесской областей.

Грабежи совершались в промежутке между первым и четвертым часами ночи, когда граждане останавливались отдохнуть на освещенных местах у парковок. Преступники повреждали колеса автомобиля, битой выбивали стекло и забирали у водителей деньги, телефоны, планшеты и прочее.

Большинство грабежей совершались в течение 30-40 секунд, что не давало возможности пассажирам прийти в себя, а охране защитить. Разбойники исчезали с места преступления на скоростях до 200 км / час.

Все злоумышленники - жители Одессы. В сентябре прошлого года их задержали и сообщили о подозрении по частям 2 и 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины, взяв под стражу.

Поэтому следователи следственного управления ГУНП в Ровенской области направили в суд с обвинительным актом уголовное производство по обвинению трех членов преступной группировки по частям 2 и 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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