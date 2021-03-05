Членів органів адвокатського самоврядування хочуть звільнити від е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада під час засідання у п’ятницю ухвалила в першому читанні законопроект № 3602 щодо усунення невизначеності обов’язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідне рішення підтримали 303 народні обранці, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Метою законопроекту є необхідність усунення множинного трактування Закону України про запобігання корупції”, — зазначив нардеп від “Слуги Народу” Олександр Дануца, доповідаючи щодо законопроекту в парламенті.
Деталі
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України “Про запобігання корупції”.
Абзац перший частини п’ятої статті 45 викласти у новій редакції доповнивши його словами “членів органів адвокатського самоврядування”. Відповідне рішення дозволить не поширювати зобов’язання щодо електронного декларування на членів органів адвокатського самоврядування.
Що було раніше
У грудні поточного року нардепи ухвалили в цілому законопроект № 4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.