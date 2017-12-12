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Членів харківської банди судитимуть за викрадення і катування людей

Членів харківської банди судитимуть за викрадення і катування людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. До суду передано справу щодо шести членів організованого злочинного угруповання, яке викрадало та катувало людей, вимагаючи гроші. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

"Прокуратура області скерувала до Харківського районного суду Харківської області обвинувальний акт щодо зухвалого угруповання, якому інкримінується скоєння трьох жорстоких розбійних нападів, у тому числі на відомого лікара та його родину у березні 2016 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Нвера Антоняна, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків (40-річний колишній співробітник правоохоронних органів та 42-річний діючий поліцейський) створили та очолили злочинне угруповання. У "справу" запросили друзів та знайомих.

Зловмисники обвинувачуються в тому, що впродовж осені 2015 року - січня 2017 року вчинили 3 розбійні напади, поєднані із викраденням людей та застосуванням фізичного насильства і зброї. Встановлено 6 потерпілих. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить понад 3 млн грн.

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"Члени угруповання "працювали" за розробленою схемою - використовуючи базу МВС, яка дісталася у "спадок" від попередньої служби, підшуковували заможних харків'ян. Вони слідкували за ними, розпорядком їх дня та їх родин. Потім планували розбійні напади та викрадення. Кожен з учасників групи мав свої обов'язки. Одні розробляли злочинні плани, координували дії учасників угруповання та створювали алібі на момент вчинення злочину, інші - стежили за своїми жертвами, здійснювали збір інформації про них, з'ясовували майновий стан, місце проживання тощо. Так звані "сходки" проводили щовівторка. Збиралися у лазні", - розповів Н.Антонян.

Членів групи затримали у січні 2017 року після нападу на одного із харківських підприємців. Потерпілий працював у сфері торгівлі. Напали на підприємця, коли він зранку виходив з двору свого домоволодіння. Фігуранти провадження побили його, зв'язали, затягнули до домівки та катували, поки той не зізнався, де зберігає гроші. Після злочину зловмисники намагалися втекти на автомобілі своєї жертви. Працювали у масках, мали при собі зброю та кайданки.

Нагадаємо, суд Маріуполя арештував двох осіб за викрадення і катування бійця "Донбасу".

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