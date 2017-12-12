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Членов харьковской банды будут судить за похищение и пытки людей

Членов харьковской банды будут судить за похищение и пытки людей

Киев  •  УНН

 • 11097 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В суд передано дело в отношении шести членов организованной преступной группировки, которая похищала и пытала людей, требуя деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Прокуратура области направила в Харьковский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении дерзкойгруппировки, которой инкриминируется совершение трех жестоких разбойных нападений, в том числе на известного доктора и его семью в марте 2016 года", - говорится в сообщении.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антоняна, досудебным расследованием установлено, что двое мужчин (40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов и 42-летний действующий полицейский) создали и возглавили преступную группировку. В "дело" пригласили друзей и знакомых.

Злоумышленники обвиняются в том, что в течение осени 2015 года - январе 2017 года совершили 3 разбойных нападения, в сочетании с похищением людей и применением физического насилия и оружия. Установлено 6 потерпевших. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет свыше 3 млн грн.

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"Члены группировки "работали" по разработанной схеме - используя базу МВД, которая досталась в "наследство" от предыдущей службы, подыскивали зажиточных харьковчан. Они следили за ними, распорядком их дня и их семей. Потом планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, другие - следили за своими жертвами, осуществляли сбор информации о них, выясняли имущественное положение, место жительства и т.д. Так называемые "сходки" проводили каждый вторник. Собирались в бане", - рассказал Н.Антонян.

Членов группы задержали в январе 2017 года после нападения на одного из харьковских предпринимателей. Пострадавший работал в сфере торговли. Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Фигуранты производства избили его, связали, затащили в дом и пытали, пока тот не признался, где хранит деньги. После преступления злоумышленники пытались скрыться на автомобиле своей жертвы. Работали в масках, имели при себе оружие и наручники.

Напомним, суд Мариуполя арестовал двух человек за похищение и пытки бойца "Донбасса".

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