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Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз в ефірі програми "Свобода слова" заявив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами, повідомляє УНН.

“Я до цього не ставлюсь як до декларації... Я до цього ставлюсь як кримський татарин, котрий від народження був вихований так, що моє коріння на моїй Батьківщині. Я знаю історію свого народу, котрий століттями потерпав від геноциду з боку Російської імперії... Шлях повернення додому завжди дуже небезпечний та складний, але ми все рівно повернулись і нікому не вдасться заборонити чи не дати повернутись. Ми будь-якими шляхами повернемось — ті, хто сьогодні вимушено покинув Батьківщину, ми все одно повернемось додому. Я не плани будую. Я просто поїду додому. У мене там частина сім’ї”, — сказав він.

На репліку ведучого про те, що адвокат А.Чийгоза переконаний у тому, що його не пустять до Криму, заступник голови Меджлісу відповів: “Впустять чи ні, побачимо”.

На запитання ведучого, чи не планує він перевезти родину на материкову частину України, А.Чийгоз відповів: “Я зараз думаю як двох синів забрати — молодшого та старшого, але у мене мети немає. Я так своїх дітей не виховував. У мене дві дорослі доньки, у яких вже по двоє дітей — це мої четверо онуків і я не виховував їх так, що в залежності від якихось обставин шукати більш вигідні умови для свого життя. Важко чи ні — це батьківщина. Це те місце, де все дихає тобою, твоїм духом”.

Як повідомляв УНН, заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров поїде в Крим по поверненню з Німеччини.

Українські Національні Новини

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