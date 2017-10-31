Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями

“Я к этому не отношусь как к декларации ... Я к этому отношусь как крымский татарин, который от рождения был воспитан так, что мои корни на моей Родине. Я знаю историю своего народа, который веками страдал от геноцида со стороны Российской империи ... Путь возвращения домой всегда очень опасен и сложен, но мы все равно вернулись и никому не удастся запретить или не дать вернуться. Мы любыми путями вернемся — те, кто сегодня вынужденно покинул Родину, мы все равно вернемся домой. Я не планы строю. Я просто поеду домой. У меня там часть семьи”, — сказал он.

На реплику ведущего о том, что адвокат А.Чийгоза убежден в том, что его не пустят в Крым, заместитель председателя Меджлиса ответил: “Пустят или нет, увидим”.

На вопрос ведущего, не планирует ли он перевезти семью на материковую часть Украины, А.Чийгоз ответил: “Я сейчас думаю как двух сыновей забрать — младшего и старшего, но у меня цели нет. Я так своих детей не воспитывал. У меня две взрослые дочери, у которых уже по двое детей — это мои четверо внуков и я не воспитывал их так, что в зависимости от каких-то обстоятельств искать более выгодные условия для своей жизни. Трудно или нет — это родина. Это то место, где все дышит тобой, твоим духом”.

Как сообщал УНН, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров поедет в Крым по возвращению из Германии.