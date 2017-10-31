Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18069 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78254 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110787 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112712 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110022 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102358 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями

Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями

Киев  •  УНН

 • 9949 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире программы “Свобода слова” заявил, что вернется в Крым любыми путями, сообщает УНН.

“Я к этому не отношусь как к декларации ... Я к этому отношусь как крымский татарин, который от рождения был воспитан так, что мои корни на моей Родине. Я знаю историю своего народа, который веками страдал от геноцида со стороны Российской империи ... Путь возвращения домой всегда очень опасен и сложен, но мы все равно вернулись и никому не удастся запретить или не дать вернуться. Мы любыми путями вернемся — те, кто сегодня вынужденно покинул Родину, мы все равно вернемся домой. Я не планы строю. Я просто поеду домой. У меня там часть семьи”, — сказал он.

На реплику ведущего о том, что адвокат А.Чийгоза убежден в том, что его не пустят в Крым, заместитель председателя Меджлиса ответил: “Пустят или нет, увидим”.

На вопрос ведущего, не планирует ли он перевезти семью на материковую часть Украины, А.Чийгоз ответил: “Я сейчас думаю как двух сыновей забрать — младшего и старшего, но у меня цели нет. Я так своих детей не воспитывал. У меня две взрослые дочери, у которых уже по двое детей — это мои четверо внуков и я не воспитывал их так, что в зависимости от каких-то обстоятельств искать более выгодные условия для своей жизни. Трудно или нет — это родина. Это то место, где все дышит тобой, твоим духом”.

Как сообщал УНН, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров поедет в Крым по возвращению из Германии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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