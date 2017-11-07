Чийгоз розповів, що перед арештом йому обіцяли у Путіна

“Переговори були (до арешту — ред.). Приїжджали з адміністрації президента Росії — це і колишній представник президента Бєлавєнцев (Олег Бєлавєнцев —ред.), і начальник ФСБ Палагін (Віктор Палагін — ред.) і його заступники, і Аксьонов (Сергій Аксьонов — ред.)”, — розповів він.

Чийгоз уточнив, що йому пропонували гроші, посади.

“Настільки це банально було — може, тому що деякі на це все вже купилися. Як тоді всі висловлювалися: всі продажні — питання тільки в ціні. Я це навіть не обговорював”, — зазначив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНН, Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.