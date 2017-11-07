Чийгоз розповів, що перед арештом йому обіцяли у Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що перед арештом до нього приїжджали на переговори і представник президента Росії Олег Бєлавєнцев, начальник ФСБ Віктор Палагін та інші й пропонували гроші і посади. Про це він сказав в інтерв’ю "Крим.Реалії", передає УНН.
“Переговори були (до арешту — ред.). Приїжджали з адміністрації президента Росії — це і колишній представник президента Бєлавєнцев (Олег Бєлавєнцев —ред.), і начальник ФСБ Палагін (Віктор Палагін — ред.) і його заступники, і Аксьонов (Сергій Аксьонов — ред.)”, — розповів він.
Чийгоз уточнив, що йому пропонували гроші, посади.
“Настільки це банально було — може, тому що деякі на це все вже купилися. Як тоді всі висловлювалися: всі продажні — питання тільки в ціні. Я це навіть не обговорював”, — зазначив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Як повідомляв УНН, Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.