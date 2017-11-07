Чийгоз рассказал, что перед арестом ему обещали у Путина

"Переговоры были (до ареста - ред.). Приезжали из администрации президента России - это и бывший представитель президента Белавенцев (Олег Белавенцев - ред.), и начальник ФСБ Палагин (Виктор Палагин - ред.) и его заместители, и Аксенов (Сергей Аксенов - ред.)", - рассказал он.

Чийгоз уточнил, что ему предлагали деньги, должности.

"Настолько это банально было - может, потому что некоторые на это все уже купились. Как тогда все высказывались: все продажные - вопрос только в цене. Я это даже не обсуждал", - отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.