Чийгоз рассказал, что перед арестом ему обещали у Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что перед арестом к нему приезжали на переговоры и представитель президента России Олег Белавенцев, начальник ФСБ Виктор Палагин и другие и предлагали деньги и должности. Об этом он сказал в интервью "Крим.Реалии", передает УНН.
"Переговоры были (до ареста - ред.). Приезжали из администрации президента России - это и бывший представитель президента Белавенцев (Олег Белавенцев - ред.), и начальник ФСБ Палагин (Виктор Палагин - ред.) и его заместители, и Аксенов (Сергей Аксенов - ред.)", - рассказал он.
Чийгоз уточнил, что ему предлагали деньги, должности.
"Настолько это банально было - может, потому что некоторые на это все уже купились. Как тогда все высказывались: все продажные - вопрос только в цене. Я это даже не обсуждал", - отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.