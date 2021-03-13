Чиє "око" там підморгує? З'явились знімки тварин, які розглядають фотопастки у Чорнобильському заповіднику

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“Дикі тварини, звісно, полохливі. Але ще вони бувають дуже допитливими. От цікаво їм, а чиє то „око“ там підморгує? Тож треба і свій писок чи морду всунути поближче до фотопастки: тікати чи не тікати? Але спочатку обнюхати, заглянути в об’єктив, здивуватись і почимчикувати далі по власних справах”, — відзначили у заповіднику.

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У повідомленні також зазначено, що світлини з фотопасток Полісся-дика природа без кордонів, встановлених на території Чорнобильського заповідника.

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