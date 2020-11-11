Чиста енергетика: в МХП Косюка назвали "енергетичні" козирі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вплив атомної енергетики на довколишнє середовище можна мінімізувати за допомогою переходу на відновлювану енергетику. Про це розповів заступник голови правління МХП Олександр Домбровський, передає УНН із посиланням на HB.
"Ядерна енергетика готує серйозне навантаження на наші майбутні покоління. Приблизно через десять років в Україні потрібно буде починати виводити з експлуатації атомні енергоблоки. А це серйозні витрати — тільки зараз виведення з експлуатації одного блоку коштує приблизно 500−600 мільйонів доларів щонайменше. Тоді як "чисті" технології — від сонця і вітру до біоресурсів — набагато екологічно безпечніші і стають дешевшими", — зазначив він.
Проте, як зазначає Домбровський, Україна має інший серйозний енергетичний козир — біомаса. У МХП звертають увагу на те, що використання відходів сільського господарства цілком може замінити корисні копалини. Завдяки таким проектам, компанія просуває ідеї "чистої" енергетики.
"Я вірю в те, що в нашій цивілізації немає іншого вибору, окрім як перейти на чисті джерела енергії. Коли ми говоримо про екологічні проблеми, дві третини з них викликані "брудною" енергетикою. Тому я на 100 відсотків переконаний, що вирішення питання нашого з вами майбутнього — це "чиста" енергетика", - розказав він.
За словами Домбровського, Україна, звісно, може переймати цей досвід у розвинених країн, які опікуються питаннями поновлюваних джерел енергії. Втім, каже він, ми можемо і самі демонструвати такий приклад.
"Ми здатні у відносні стислі терміни перейти на відновлювану енергетику. Це буде позитивно впливати як на екологію, так і на здоров’я кожного з нас, так і на добробут, і на тривалість життя", — пояснив він.
Україна — держава з потужним аграрним сектором, яка має значні біоенергетичні можливості. Згідно з підрахунками біоенергетичної асоціації України майже 20 мільярдів природного газу можна замінити за допомогою внутрішніх біоресурсів. Це дозволить істотно скоротити кількість викидів СО2 в атмосферу.
"Коли йдеться про біоенергетику, це і біогаз, і біометан, і вироблення електроенергії і тепла, а також біоетанол і використання ресурсів біоенергетики в транспортному секторі", - сказав Домбровський.
На його думку, ресурси з’являються природним шляхом в процесі роботи сільського господарства. Джерелами енергії може бути і курячий послід, і залишки рослин після збору врожаю, солома, макуха тощо, і спеціально вирощувані "енергетичні" культури.
Перехід до 2050 року на відновлювану енергетику, — це дуже амбітна мета, тому не можна ігнорувати потенціал біоресурсів. Зараз, зазначають в МХП, з агросировини в Україні можна отримувати від 7−8 мільярдів кубометрів.
"При отриманні майже 1 тонни біометану викиди СО2 скорочуються приблизно на 23 тонни", — каже Домбровський і про "декарбонізацію", яка з’являється на біоенергетичних виробництвах. Він визнає, що такі технології — наукомісткі і вимагають значних інвестицій. Проте, впевнений топ-менеджер МХП, такі інновації окупаються сторицею.