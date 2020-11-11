Чистая энергетика: в МХП Косюка назвали "энергетические" козыри

"Ядерная энергетика готовит серьезную нагрузку на наши будущие поколения. Примерно через десять лет в Украине нужно будет начинать выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. А это серьезные расходы - только сейчас вывод из эксплуатации одного блока стоит примерно 500-600 миллионов долларов минимум. Тогда как "чистые" технологии - от солнца и ветра до биоресурсов - гораздо экологически безопасные и становятся дешевле", - отметил он.

Однако, как отмечает Домбровский, Украина имеет другой серьезный энергетический козырь - биомасса. В МХП обращают внимание на то, что использование отходов сельского хозяйства вполне может заменить полезные ископаемые. Благодаря таким проектам, компания продвигает идеи "чистой" энергетики.

"Я верю в то, что у нашей цивилизации нет другого выбора, кроме как перейти на чистые источники энергии. Когда мы говорим об экологических проблемах, две трети из них вызваны "грязной" энергетикой. Поэтому я на 100 процентов уверен, что решение вопроса нашего с вами будущего - это "чистая" энергетика", - рассказал он.

По словам Домбровского, Украина, конечно, может перенимать этот опыт у развитых стран, которые занимаются вопросами возобновляемых источников энергии. Впрочем, говорит он, мы можем и сами демонстрировать такой пример.

"Мы способны в относительные сжатые сроки перейти на возобновляемую энергетику. Это будет положительно влиять как на экологию, так и на здоровье каждого из нас, так и на благосостояние, и на продолжительность жизни", - пояснил он.

Украина - государство с мощным аграрным сектором, которое имеет значительные биоэнергетические возможности. Согласно подсчетам биоэнергетической ассоциации Украины почти 20 миллиардов природного газа можно заменить с помощью внутренних биоресурсов. Это позволит существенно сократить количество выбросов СО2 в атмосферу.

"Когда речь идет о биоэнергетике, это и биогаз, и биометан и выработки электроэнергии и тепла, а также биоэтанол и использование ресурсов биоэнергетики в транспортном секторе", - сказал Домбровский.

По его мнению, ресурсы появляются естественным путем в процессе работы сельского хозяйства. Источниками энергии может быть и куриный помет, и остатки растений после сбора урожая, солома, жмых и т.д., и специально выращиваемые "энергетические" культуры.

Переход до 2050 года на возобновляемую энергетику - это очень амбициозная цель, поэтому нельзя игнорировать потенциал биоресурсов. Сейчас, отмечают в МХП, с агросырья в Украине можно получать от 7-8 миллиардов кубометров.

"При получении почти 1 тонны биометана выбросы СО2 сокращаются примерно на 23 тонны", - говорит Домбровский и о "декарбонизации", которая появляется на биоэнергетических производствах. Он признает, что такие технологии - наукоемкие и требуют значительных инвестиций. Однако, уверен топ-менеджер МХП, такие инновации окупаются сторицей.