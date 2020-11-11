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Чистая энергетика: в МХП Косюка назвали "энергетические" козыри

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Влияние атомной энергетики на окружающую среду можно минимизировать с помощью перехода на возобновляемую энергетику. Об этом рассказал заместитель главы правления МХП Александр Домбровский, передает УНН со ссылкой на HB.

"Ядерная энергетика готовит серьезную нагрузку на наши будущие поколения. Примерно через десять лет в Украине нужно будет начинать выводить из эксплуатации атомные энергоблоки. А это серьезные расходы - только сейчас вывод из эксплуатации одного блока стоит примерно 500-600 миллионов долларов минимум. Тогда как "чистые" технологии - от солнца и ветра до биоресурсов - гораздо экологически безопасные и становятся дешевле", - отметил он.

Однако, как отмечает Домбровский, Украина имеет другой серьезный энергетический козырь - биомасса. В МХП обращают внимание на то, что использование отходов сельского хозяйства вполне может заменить полезные ископаемые. Благодаря таким проектам, компания продвигает идеи "чистой" энергетики.

"Я верю в то, что у нашей цивилизации нет другого выбора, кроме как перейти на чистые источники энергии. Когда мы говорим об экологических проблемах, две трети из них вызваны "грязной" энергетикой. Поэтому я на 100 процентов уверен, что решение вопроса нашего с вами будущего - это "чистая" энергетика", - рассказал он.

По словам Домбровского, Украина, конечно, может перенимать этот опыт у развитых стран, которые занимаются вопросами возобновляемых источников энергии. Впрочем, говорит он, мы можем и сами демонстрировать такой пример.

"Мы способны в относительные сжатые сроки перейти на возобновляемую энергетику. Это будет положительно влиять как на экологию, так и на здоровье каждого из нас, так и на благосостояние, и на продолжительность жизни", - пояснил он.

Украина - государство с мощным аграрным сектором, которое имеет значительные биоэнергетические возможности. Согласно подсчетам биоэнергетической ассоциации Украины почти 20 миллиардов природного газа можно заменить с помощью внутренних биоресурсов. Это позволит существенно сократить количество выбросов СО2 в атмосферу.

"Когда речь идет о биоэнергетике, это и биогаз, и биометан и выработки электроэнергии и тепла, а также биоэтанол и использование ресурсов биоэнергетики в транспортном секторе", - сказал Домбровский.

По его мнению, ресурсы появляются естественным путем в процессе работы сельского хозяйства. Источниками энергии может быть и куриный помет, и остатки растений после сбора урожая, солома, жмых и т.д., и специально выращиваемые "энергетические" культуры.

Переход до 2050 года на возобновляемую энергетику - это очень амбициозная цель, поэтому нельзя игнорировать потенциал биоресурсов. Сейчас, отмечают в МХП, с агросырья в Украине можно получать от 7-8 миллиардов кубометров.

"При получении почти 1 тонны биометана выбросы СО2 сокращаются примерно на 23 тонны", - говорит Домбровский и о "декарбонизации", которая появляется на биоэнергетических производствах. Он признает, что такие технологии - наукоемкие и требуют значительных инвестиций. Однако, уверен топ-менеджер МХП, такие инновации окупаются сторицей.

Украинские Национальные Новости

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