Число жертв злив у Японії досягло 204 осіб

За даними агентства Kyodo, понад 60 людей також числяться зниклими або не виходять на зв’язок. Місцеві екстрені служби за підтримки поліції і солдатів Сил самооборони країни продовжують пошукові та рятувальні операції.

Потужні зливи обрушилися на Японію в середині минулого тижня через вплив тайфуну “Прапірун”. У деяких районах країни за кілька днів випало понад 1 тисячі мм опадів, що призвело до розливу річок і сходу обвалів. Це найбільша кількість загиблих від повеней в Японії з 1953 року. Тоді на острові Кюсю на заході країни загинули 759 осіб, понад 450 тисяч позбулися даху над головою.

Як повідомляв УНН, кількість жертв проливних дощів в Японії досягла 200 осіб.