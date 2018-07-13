Число жертв ливней в Японии достигло 204 человек

По данным агентства Kyodo, более 60 человек также числятся пропавшими или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны страны продолжают поисковые и спасательные операции.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна “Прапирун”. В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тысячи мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тысяч лишились крова.

Как сообщал УНН, количество жертв проливных дождей в Японии достигло 200 человек.