Кількість жертв повені в Афінах зросла до 20 осіб

“Загальна кількість жертв повені в грецькій столиці Афінах досягла двадцяти осіб”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 19 листопада в афінському передмісті Мандре було виявлено тіло 83-річного чоловіка, який також загинув внаслідок повені.

Ще двох людей, як і раніше, вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, В Греції на околицях Афін в середу, 15 листопада, сталася сильна повінь.

Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось про 19 загиблих.