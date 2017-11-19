Кількість жертв повені в Афінах зросла до 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Внаслідок сильної повені, яка сталася у грецькому місті Афіни, загинула ще одна людина, збільшивши загальну кількість до 20 осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Загальна кількість жертв повені в грецькій столиці Афінах досягла двадцяти осіб”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 19 листопада в афінському передмісті Мандре було виявлено тіло 83-річного чоловіка, який також загинув внаслідок повені.
Ще двох людей, як і раніше, вважають зниклими безвісти.
Нагадаємо, В Греції на околицях Афін в середу, 15 листопада, сталася сильна повінь.
Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось про 19 загиблих.