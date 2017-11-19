Число жертв наводнения в Афинах достигло 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате сильного наводнения, произошедшего в греческом городе Афины, погиб еще один человек, увеличив общее количество до 20 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Общее количество жертв наводнения в греческой столице Афинах достигло двадцати человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 ноября в афинском пригороде Мандре было обнаружено тело 83-летнего мужчины, который также погиб в результате наводнения.
Еще двух человек по-прежнему считают пропавшими без вести.
Напомним, в Греции в окрестностях Афин в среду, 15 ноября, случилось сильное наводнение.
Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 19 погибших.