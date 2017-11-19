Число жертв наводнения в Афинах достигло 20 человек

“Общее количество жертв наводнения в греческой столице Афинах достигло двадцати человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 ноября в афинском пригороде Мандре было обнаружено тело 83-летнего мужчины, который также погиб в результате наводнения.

Еще двух человек по-прежнему считают пропавшими без вести.

Напомним, в Греции в окрестностях Афин в среду, 15 ноября, случилось сильное наводнение.

Как сообщал УНН, ранее сообщалось о 19 погибших.