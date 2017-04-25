Численні провокації очікуються в Одесі на травневі свята - розвідка

“За наявною інформацією, спеціальні служби РФ готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня). У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів”, — сказав він.

Також зазначається, що події російськими ЗМІ будуть висвітлюватися, як загострення міжнаціонального конфлікту на півдні України.

“У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій Державі. Метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу “Євробачення-2017”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.



