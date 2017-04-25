Численні провокації очікуються в Одесі на травневі свята - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Одесі під час травневих свят під час акцій очікуються провокування сутичок між активістами та правоохоронцями, які, за наявною інформацією, готують спеціальні служби РФ. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“За наявною інформацією, спеціальні служби РФ готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня). У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів”, — сказав він.
Також зазначається, що події російськими ЗМІ будуть висвітлюватися, як загострення міжнаціонального конфлікту на півдні України.
“У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій Державі. Метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу “Євробачення-2017”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ вживає заходів для недопущення провокацій на травневі свята в Одесі.