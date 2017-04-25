Многочисленные провокации ожидаются в Одессе на майские праздники - разведка

"По имеющейся информации, специальные службы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая). В ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.

Также отмечается, что события российскими СМИ будут освещаться, как обострение межнационального конфликта на юге Украины.

"В целом информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена ​​на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильность ситуации безопасности в нашем государстве. Целью этих мероприятий является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе.



