Многочисленные провокации ожидаются в Одессе на майские праздники - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Одессе во время майских праздников во время акций ожидаются провокации столкновений между активистами и правоохранителями, которые, по имеющейся информации, готовят специальные службы РФ. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"По имеющейся информации, специальные службы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая). В ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.
Также отмечается, что события российскими СМИ будут освещаться, как обострение межнационального конфликта на юге Украины.
"В целом информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильность ситуации безопасности в нашем государстве. Целью этих мероприятий является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017", - говорится в сообщении.
Напомним, СБУ принимает меры для недопущения провокаций на майские праздники в Одессе.