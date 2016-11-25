Чиновницю виконавчої служби на Донеччині спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Заступницю начальника підрозділу виконавчої служби міста Селидове викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що чиновниця понад місяць отримувала гроші за забезпечення зняття арешту з майна громадян. Для передачі коштів зловмисниця задіяла близького родича.
Оперативники СБУ затримали посередника під час передачі місцевим підприємцем десяти тисяч гривень за зняття арешту з двох автомобілів. У той же день правоохоронці затримали у службовому кабінеті заступницю начальника відділу виконавчої служби.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, чиновниці повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.