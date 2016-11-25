Чиновницу исполнительной службы Донецкой области поймали на взяточничестве

Правоохранители установили, что чиновница больше месяца получала деньги за снятие ареста с имущества граждан. Для передачи средств злоумышленница задействовала близкого родственника.

Оперативники СБУ задержали посредника при передаче местным предпринимателем 10 тысяч гривен за снятие ареста с двух автомобилей. В тот же день правоохранители задержали в служебном кабинете заместительницу начальника отдела исполнительной службы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.