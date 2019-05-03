Чиновницю судитимуть за незаконне відчуження спортивної бази на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно першого заступника керівника Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України за незаконний продаж майна оздоровчого закладу на Закарпатті. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 366 КК України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Дніпровського районного суду в м. Києві для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрювана разом із довіреною особою, використовуючи підроблений протокол Президії товариства, здійснила незаконне відчуження санаторно-оздоровчого закладу Ясінянської учбово-спортивної бази "Тиса", розташованої у Рахівському районі Закарпатської області за оціночною вартістю у 445 тис. гривень.
"Внаслідок таких дій майно вибуло із законного володіння товариства, чим завдано шкоду на суму понад 9 мільйонів гривень", - зазначили у прокуратурі.
Крім того, на незаконно відчужене майно наклали арешт, а товариство заявило позов про відшкодування завданої шкоди.
Нагадаємо, до суду подали позов про скасування права власності на комунальне майно та визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлової будівлі — насосної станції, яка забезпечує теплопостачання понад 1,1 тис. об’єктів.