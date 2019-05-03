Чиновницу будут судить за незаконное отчуждение спортивной базы на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении первого заместителя руководителя Всеукраинского физкультурно-спортивного общества "Колос" АПК Украины за незаконную продажу имущества оздоровительного учреждения на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Обвинительный акт по ч. 2 ст. 366 УК Украины (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекли тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, что повлекло тяжкие последствия) направлено в Днепровский районный суд в г. Киеве для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая вместе с доверенным лицом, используя поддельный протокол Президиума общества, осуществила незаконное отчуждение санаторно-оздоровительного учреждения Ясинянской учебно-спортивной базы "Тиса", расположенной в Раховском районе Закарпатской области по оценочной стоимости в 445 тыс. гривен.
"В результате таких действий имущество выбыло из законного владения общества, чем нанесен ущерб на сумму свыше 9 миллионов гривен", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, на незаконно отчужденное имущество наложили арест, а общество заявило иск о возмещении причиненного вреда.
Напомним, в суд подали иск об отмене права собственности на коммунальное имущество и признании недействительным договор купли-продажи нежилого здания - насосной станции, которая обеспечивает теплоснабжение более 1,1 тыс. объектов.