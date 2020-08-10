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Чиновники з Пенсійного фонду погоріли на привласненні премій підлеглих

Чиновники з Пенсійного фонду погоріли на привласненні премій підлеглих

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Хмельниччині викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду в області на незаконному привласненні премій підлеглих. Так, за два місяці вони заволоділи грошима на суму понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області на масштабному привласненні премій підлеглих”, — сказано у повідомленні.

За даними досудового слідства, схему незаконного збагачення організував начальник регіонального підрозділу Пенсійного фонду спільно з головним бухгалтером — керівником фінансово-економічного управління. Встановлено, що посадовці виписували премії працівникам за умови, що підлеглі частину цих коштів повертатимуть готівкою “на гору”.

“Внаслідок функціонування оборудки лише у червні та липні цього року керівництво Головного управління Фонду протиправно заволоділо коштами підлеглих на понад 200 тисяч гривень”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків у службових кабінетах фігурантів справи правоохоронці вилучили ще понад 1 мільйон гривень готівки, ймовірно отриманих незаконним шляхом.

Наразі начальнику Пенсійного фонду Хмельниччини та керівнику фінансово-економічного управління повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вони відсторонені від посад та взяті під варту.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини оборудки.

Нагадаємо, на Закарпатті сільський голова нараховував собі зарплату і премію, попри висловлену недовіру. 

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