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Чиновники из Пенсионного фонда погорели на присвоении премий подчиненных

Чиновники из Пенсионного фонда погорели на присвоении премий подчиненных

Киев  •  УНН

 • 35971 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Хмельницкой области разоблачили руководство Главного управления Пенсионного фонда в области на незаконном присвоении премий подчиненных. Так, за два месяца они завладели деньгами в сумме более 200 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области на масштабном присвоении премий подчиненных", - говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, схему незаконного обогащения организовал начальник регионального подразделения Пенсионного фонда совместно с главным бухгалтером - руководителем финансово-экономического управления. Установлено, что должностные лица выписывали премии работникам при условии, что подчиненные часть этих средств возвращать наличными "на верх".

"В результате функционирования оборудки только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда противоправно завладело средствами подчиненных на более чем 200 тысяч гривен", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в служебных кабинетах фигурантов дела правоохранители изъяли еще более 1 млн гривен наличности, вероятно полученной незаконным путем.

На данный момент начальнику Пенсионного фонда Хмельницкой области и руководителю финансово-экономического управления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Они отстранены от должностей и взяты под стражу.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства оборудки.

Напомним, на Закарпатье сельский голова насчитывал себе зарплату и премию, несмотря на высказанное недоверие.

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