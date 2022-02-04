Чиновники Одеської мерії вимагали гроші у підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Посадові особи структурного підрозділу Одеської міськради через посередника збирали "данину" з місцевих підприємців за можливість працювати. Як передає УНН з посиланням на управління Нацполіції, про це правоохоронцям стало відомо після затримання громадянина, який виконував роль посередника між мерією та підприємцями під час отримання "траншу" у сумі 4000 гривень.
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Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили гроші із зазначенням того, хто і скільки сплатив за "спокій". Попередньо те, що трапилося кваліфікували за частиною 2 ст.189 КК України (вимагання).
У поліції не називають структурний підрозділ міськради, чиновники якого стягували "данину", проте, за даними різних джерел, йдеться про комунальну установу "Муніципальна служба розвитку торгівлі".
ЗМІ повідомляли, що з цього приводу в адмінбудівлі мерії Одеси на Косовській вулиці співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції та ДБР провели обшук.