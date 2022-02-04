Чиновники Одесской мэрии вымогали деньги у предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Должностные лица структурного подразделения Одесского горсовета через посредника собирали “дань” с местных предпринимателей за возможность работать. Как передает УНН со ссылкой на управление нацполиции, об этом полиции стало известно после задержания гражданина, выполнявшего роль посредника между мэрией и предпринимателями во время получения “транша” в сумме 4000 гривен.
Детали
Во время проведения следственных действий полицейские изъяли деньги с указанием того, кто и сколько уплатил за “спокойствие”. Предварительно случившееся квалифицировали по части 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).
В полиции не называют структурное подразделение горсовета, чиновники которого взимали “дань”, однако, по данным различных источников, речь идет о коммунальном учреждении “Муниципальная служба развития торговли”. СМИ сообщали, что по этому поводу в админздании мэрии Одессы на Косовской улице сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции и ГБР провели обыск.