Чиновники Одесской мэрии вымогали деньги у предпринимателей

Детали

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли деньги с указанием того, кто и сколько уплатил за “спокойствие”. Предварительно случившееся квалифицировали по части 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

В полиции не называют структурное подразделение горсовета, чиновники которого взимали “дань”, однако, по данным различных источников, речь идет о коммунальном учреждении “Муниципальная служба развития торговли”. СМИ сообщали, что по этому поводу в админздании мэрии Одессы на Косовской улице сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции и ГБР провели обыск.