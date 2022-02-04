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15 марта, 19:03 • 102530 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133869 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118313 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112237 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102004 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100088 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87276 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Чиновники Одесской мэрии вымогали деньги у предпринимателей

Чиновники Одесской мэрии вымогали деньги у предпринимателей

Киев • УНН

 • 13230 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Должностные лица структурного подразделения Одесского горсовета через посредника собирали “дань” с местных предпринимателей за возможность работать. Как передает УНН со ссылкой на управление нацполиции, об этом полиции стало известно после задержания гражданина, выполнявшего роль посредника между мэрией и предпринимателями во время получения “транша” в сумме 4000 гривен.

Детали

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли деньги с указанием того, кто и сколько уплатил за “спокойствие”. Предварительно случившееся квалифицировали по части 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

В полиции не называют структурное подразделение горсовета, чиновники которого взимали “дань”, однако, по данным различных источников, речь идет о коммунальном учреждении “Муниципальная служба развития торговли”. СМИ сообщали, что по этому поводу в админздании мэрии Одессы на Косовской улице сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции и ГБР провели обыск.

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