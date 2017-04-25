Чиновники на Хмельниччині розтратили 30 тис.грн виділених на облаштування пандусів

"За рахунок міського бюджету було профінансовано будівництво пандусів у місті Нетішин. У грудні минулого року представниками міської ради від товариства-виконавця прийнято виконані роботи та на його рахунок перераховано 165 тис. Грн. Однак, встановлено, що фактично частину запланованих робіт не виконано та, за попередніми підрахунками, з бюджету безпідставно сплачено понад 30 тис.грн.", — повідомили у прес-службі прокуратури.

За вказаними фактами прокуратурою розпочато кримінальне впровадження за ч.3 ст. 191 ККУ.

Нагадаємо, 24 квітня посадовцю Запорізької ОДА та директора приватного підприємства в розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі робіт із утилізації небезпечних відходів, повідомлено про підозру.